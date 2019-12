Maier verletzt und mehrere Wochen außer Gefecht

Bobpilot Benjamin Maier droht eine mehrwöchige Pause. Der Tiroler zog sich laut ersten Diagnosen bei den Staatsmeisterschaften in Innsbruck eine Muskelfaserverletzung im Oberschenkel zu. Das gab der österreichische Verband am Freitag bekannt. Grund zur Freude gab es über Weihnachten dennoch: Maier und seine Frau Elisabeth wurden Eltern. Sohn Hendrix Finn kam am Heiligen Abend zur Welt.