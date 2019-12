Jugendlicher (16) beim Rodeln tödlich verunglückt

Es sind die schlimmsten Nachrichten, die man zu Weihnachten bekommen kann: dass ein geliebter Mensch nicht mehr nach Hause zurückkehren wird. Dies muss nun auch eine Familie in Salzburg verkraften, die um einen 16-Jährigen trauert: Der Jugendliche war am Mittwoch zu einer Skihütte in Bramberg am Wildkogel aufgebrochen und wollte mit der Rodel ins Tal abfahren. Seitdem galt er als vermisst. Die Bergrettung konnte den Jugendlichen am Donnerstag nur mehr tot bergen.