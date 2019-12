Keine „stille Nacht“ für die Einsatzorganisationen

„Bim“ fährt bis 18 Uhr

Nichts geht mehr - heißt es am (späten) Heiligen Abend bei den öffentlichen Verkehrsmitteln in der Steiermark. So machen sich Bus und Bim in der Landeshauptstadt vom Jakominiplatz aus um 18 Uhr auf ihre letzte Runde. In der Nacht auf den 25. und auf den 26. Dezember verkehren in Graz auch keine Nachtbusse. Gut für alle Autofahrer: Am 24. Dezember und am 31. Dezember fallen ab 13 Uhr im gesamten Grazer Stadtgebiet keine Parkgebühren mehr an.