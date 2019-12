Verdächtiger (28) für frühere Delikte verurteilt

Jener Mann, der dringend verdächtig ist, Ende Oktober seine Ex-Frau in Guttaring in Kärnten durch einen Bombenanschlag schwer verletzt zu haben, ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt vor Richterin Michaela Sanin gestanden. Allerdings in einer anderen Sache, unabhängig von dem mutmaßlichen Attentat. Er wurde schließlich - nicht rechtskräftig - wegen Nötigung und Körperverletzung verurteilt, vom Vorwurf der Kindesentziehung wurde er freigesprochen.