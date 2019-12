AutoScout24 soll um 2,5 Mrd. Euro verkauft werden

Aktionäre setzten sich für Verkauf ein

Scout24-Vorstandschef Tobias Hartmann hatte auf Drängen von Hedgefonds unter den Aktionären - zunächst widerwillig - Angebote für AutoScout24 eingeholt. Die Fonds argumentierten, dass die beiden Firmenteile getrennt mehr wert wären. Autoscout24 ist in Deutschland zwar nur die Nummer zwei hinter der Ebay-Tochter mobile.de, sieht sich europaweit aber als größtes Auto-Portal. Hartmann hatte intern eine Schmerzgrenze für den Verkauf gesetzt. „Für 2,3 Milliarden Euro wäre das nicht über den Tisch gegangen“, sagte ein Insider am Montag. Bereits am Dienstag könnte der Verkauf besiegelt werden. „Hellman & Friedman hat klar die Nase vorn.“