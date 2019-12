Schweiz: Sexistischer Klub-Sponsor sorgt für Eklat

Zur großen Verwunderung des Fernseh-Teams präsentierte sich Buser an der Seite einer jungen Dame, die während des Interviews am Boden Platz nehmen musste. Buser meinte dazu: „Sie muss in einer untertänigen Stellung sein. Weil ich bin der Herr und sie ist… Früher war sie eine Sklavin, jetzt ist sie eine untergebene Frau“, sagt er über seine am Boden sitzende Partnerin.