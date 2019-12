„Die Mischung macht das Gift“

Für Karin Berger (FPÖ) bedeuten Zweitwohnsitze die Zerstörung des Ortsgefüges, da sich niemand im Dorf engagiert oder am täglichen Leben teilnimmt. Auch dass Chaletdörfer jedes Jahr die Ortstaxe in der selben Höhe zahlen, sei nicht nachzuvollziehen. Das würde bedeuten, dass immer die gleiche Anzahl an Gästen übernachten würde – unglaubwürdig. Parteikollege Andreas Schöppl sieht die Situation noch dramatischer. Nicht nur der Ausverkauf von Grund und Boden beschäftigt, sondern auch bei der Sicherheit, Schulen und in der Gesellschaft müsse man aufpassen.