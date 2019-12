Bill Gates will, dass Sie diese fünf Bücher lesen!

„An American Marriage“ von Tayari Jones

Der einzige fiktionale Roman auf Gates’ Leseliste - der deutsche Titel lautet „In guten wie in schlechten Tagen“ - ist eine Empfehlung seiner Tochter. Sie hatte ihm die Geschichte über ein dunkelhäutiges Paar, dessen Ehe von großer Ungerechtigkeit gebeutelt wird, empfohlen. Gates: „Es ist schwere Kost, regt aber zum Nachdenken an und ich wurde richtig in Roys und Celestials tragische Liebesgeschichte hineingesaugt.“