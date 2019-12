„Shame on you!“, „Rassist“: Harte Kritik an Handke

Totenköpfe und „Shame on you!“-Schriftzug im Zentrum Sarajevos

Im Stadtzentrum von Sarajevo war am Dienstag der Schriftzug „Shame on you!“ zu lesen. Die Aufschrift auf dem Display am Gebäude des City Centers war mit der Abbildung des Schriftstellers und Totenschädeln versehen. Die Aufschrift wurde vom „Verband der Opfer und Augenzeugen vom Völkermord“ in Auftrag gegeben.