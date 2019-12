„Bedarf nach Betreuung der Infrastruktur ist hoch“

„Ich bin keinesfalls erleichtert“

Auch der bisherige Vizerektorat für Personal, Wolfgang Meixner, der in seinem Amt nicht mehr bestätigt wurde, hat sich zu Wort gemeldet: „Ich bin keinesfalls ,erleichtert’, wenn in einer so wichtigen Causa wie der Bestellung eines Vizerektores für Personal keine Entscheidung gefallen ist. Es geht um 5000 Mitarbeitende an der Universität Innsbruck, knapp 70% fließen in den Personalbereich.“