Überleben nach der Katastrophe

Die Anzahl der Katastrophen wird in Zukunft durch den Klimawandel steigen. „Mit ein paar einfachen Maßnahmen kann sich jeder vorbereiten", erklärt Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. „Gut gerüstet zu sein, bedeutet zehn Tage nicht aus dem Haus zu müssen“, so der Experte. Menschen und Haustiere brauchen 1,5 bis 2,5 Liter Flüssigkeit pro Tag - das sind 14 Liter für eine Person pro Woche. Als Vorrat eignet sich (prickelndes) Mineralwasser in Glasflaschen. Auch an Gebrauchswasser zum Waschen denken.