Bitter: Hinrunden-Aus für Hütter-Schützling!

Nach drei Niederlagen in Folge will Eintracht Frankfurt den Abwärtstrend in der deutschen Bundesliga hinter sich lassen. Mit Hertha BSC kommt allerdings am Freitagabend (20.30 Uhr) ein Angstgegner in die Commerzbank Arena. Fast sechs Jahre ist es her, dass die von Adi Hütter gecoachte Eintracht letztmals vor eigenem Publikum einen Sieg gegen die Berliner erringen konnte. Bitter: Auf einen Stürmer muss der Österreicher verzichten!