NEOS-Chefin entsetzt: „Ein echter Sauhaufen!“

Auch für die SPÖ hat Meinl-Reisinger kein gutes Wort über. Zwar will die NEOS-Chefin „kein politisches Kleingeld“ aus den Problemen von anderen Parteien ziehen, die jüngsten Ereignisse in der Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße sieht sie dennoch kritisch: „Uns wird oft vorgeworfen, dass wir ,sozial kalt‘ seien, aber nie im Leben würde mir einfallen, meine Mitarbeiter per Mail zu kündigen.“