Neuer Android-Virus forscht Ihre Banking-Daten aus

Trojaner tarnt sich als Lieblings-App

In einem zweiten Schritt fragt er - als diese App getarnt - nach Berechtigungen. Weil der User glaubt, eine seiner Lieblings-Apps frage danach, werden die auch oft bereitwillig erteilt. Dem Trojaner stehen anschließend alle Türen offen. Er kann den Nutzer per Mikro und Kamera ausspähen, SMS abfangen, Passwörter mitlesen und den Standort in Erfahrung bringen.