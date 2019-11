Salzburg Gagen-Kaiser, Wiener nur bei Beratern top

Die neuen Budget-Zahlen der Bundesligisten sind da - und sie haben es in sich! Red Bull Salzburg hat im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019 einen Umsatz von knapp über 119 Millionen Euro und ein positives Jahresergebnis nach Steuern von 23,726 Mio. Euro erzielt. An diese Beträge kommt kein anderer österreichischer Club heran, wie aus den von der Fußball-Bundesliga am Freitag veröffentlichten Zahlen herauszulesen ist.