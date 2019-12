Schauen Sie auf Österreich, Herr Kommissar?

Die Verhandlungen über das neue Budget werden nicht leicht werden. Österreich hat bereits angekündigt, nicht mehr zu zahlen als zuletzt. Wie wollen Sie das gegen den künftigen Bundeskanzler durchbringen?

Zunächst muss ich klarstellen, dass es sich hier nicht um einen Schaukampf zwischen Sebastian Kurz und Johannes Hahn handelt! Sondern ich habe hier eine Aufgabe zu erfüllen, mit - leider Gottes! - nur noch 27 Mitgliedsländern und dem Europäischen Parlament ein Mehrjahres-Budget unter Dach und Fach zu bringen. Die Beschlüsse, welche Maßnahmen schwerpunktmäßig finanziert werden sollen, werden schlussendlich vom Rat, in dem alle Mitgliedsländer - also auch Österreich! - vertreten sind, auf Einstimmigkeitsbasis gefasst, und darüber wird dann mit dem europäischen Parlament verhandelt. Die Aufgabe der Kommission ist es, einen auf den Beschlüssen der Mitgliedstaaten beruhenden Vorschlag vorzulegen und als ehrlicher Makler die Verhandlungen gemeinsam mit der jeweiligen Ratspräsidentschaft zu führen. Im Prinzip geht es beim EU-Budget also um politische Schwerpunkte, die einen „europäischen Mehrwert“ bringen, den kein einzelnes Land allein erreichen könnte. Also etwa um die Frage: wollen wir mehr Klimaschutz, Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft? Im Übrigen beträgt der Unterschied zwischen dem, was sich Österreich vorstellt und dem, was sich die Kommission wünscht, 10 Cent pro Tag pro österreichischem Bürger.