Ex-Blauer tritt nun mit neuer Liste an

Die bevorstehenden Gemeinderatswahlen sorgen bei den Freiheitlichen in Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling für Turbulenzen. Denn nach der Ablöse des bisherigen Frontmannes Mario Rosensteiner trat dieser kurzerhand aus der Partei an. Und stellt jetzt für den Urnengang am 26. Jänner eine eigene Liste auf.