Diese Gründer wollen doch nur spielen

So weit ist das Saltcastle Studio an der Fachhochschule in Puch noch nicht. „Unser Debüt erscheint nächstes Jahr“, erzählt Gregor Kirchhofer, einer der fünf Saltcastle-Gründer. Vorschusslorbeeren gab es schon: Mit ihrem verrückten Hut-Spiel „Chapeau“ räumte das Studio Preise in Wien und internationale Nominierungen in Dubrovnik und London ab. Da kann man nur den Hut ziehen