Die emotionalsten Promi-Momente des Jahrzehnts

„And the Oscar goes to ...“, hieß es für Christoph Waltz gleich zweimal in den vergangenen zehn Jahren. 2010 wurde der in Wien geborene Schauspieler für seine Rolle des Hans Landa in „Inglorious Basterds“, 2013 für seine Rolle des Kopfgeldjägers Dr. King Schultz in „Django Unchained“ als „Bester Nebendarsteller“ ausgezeichnet. Eine große Ehre für Waltz, der sich damit in die A-Riege der Hollywood-Promis katapultierte.