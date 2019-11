Fehlstart-Wirbel: Herzog bekommt keine Wildcard!

Nun in B-Division

Herzog muss daher in Polen in der B-Division antreten, wo sie nun maximal 30 Weltcuppunkte holen kann. 60 sind es in der Division A. Nach ihrer Minsk-Disqualifikation hatte die 24-Jährige gemeint, dass die Titelverteidigung im 500-m-Weltcup nun kein Thema mehr sei. 2018/19 hatte Herzog gewonnen, da die Japanerin Nao Kodaira bei drei Rennen nicht am Start gewesen war.