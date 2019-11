9:1! Italien erteilt Armenien Fußballunterricht

Dänemark wirkte in Irland nervös, gehemmt, konnte lange Zeit nicht überzeugen. Den Gastgebern fehlte im Aviva Stadium von Dublin aber die nötige Kaltschnäuzigkeit. In der 73. Minute kam es für die Iren noch bitterer. Eine Dalsgaard-Flanke brachte Martin Braithwaite (oben im Bild) mit einem eingesprungenen Volley im Tor unter. Die erste gefährliche Aktion Dänemarks führte also gleich zum Erfolg. Sehr zur Freude von Teamchef Aage Hareide. Matt Doherty (85.) gelang zwar noch der mehr als verdiente Ausgleich, mehr war für die Iren aber nicht mehr drinnen.