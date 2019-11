Schnupfenzeit: Diese Tiroler Hausmittel wirken

Ernährung umstellen

„Jetzt die Ernährung an die Kälte anpassen. Unser Körper braucht Wärmendes“, bricht Barbara Kraxner eine Lanze für Suppen aller Art. Ihr Favorit ist die Krautsuppe mit frischen Zutaten aus Tirol. In ihren Lehrgängen rund um Kräuterkunde und Naturküche fehlt Kraxners Krautsuppen-Rezept fast nie ( Rezept siehe S. 20). „Rund um die Weihnachtsfeiern empfiehlt es sich, eine Krautsuppe daheim zu haben. Die räumt den Magen auf und hilft so mit, die Schwächung des Immunsystems zu verhindern“, beschreibt Kraxner den vorbeugenden Effekt.