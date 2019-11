Leclerc nach dem Crash? Er jubelt mit Kumpel Gasly

Vettel: „Dachte, ich wäre vorbei“

Und Vettel? Der sah das so: „Charles hat versucht, in der ersten Kurve zu überholen. Ich habe mich auf die nächste Gerade konzentriert. Ich dachte, ich wäre vorbei. Dann sind wir zusammengekracht“, zitiert die „Bild“ den Deutschen. „Es wird klärende Gespräche geben“, sagt Vettel. Womit er Recht haben dürfte. Oder nicht ganz. Eher zu erwarten ist nämlich eine „Kopfwäsche“, wie „Krone“-Reporter Richard Köck in seiner Kolumne schreibt.