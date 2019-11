Baumgartlinger: „1. Schüler-Mannschaft bei EM!“

Nach dem missglückten Start in die Qualifikation war für Österreichs Fußball-Nationalteam das Ticket für die EM 2020 in weiter Ferne. Nach dem 0:1 gegen Polen und vor allem der 2:4-Niederlage in Israel sah sich das ÖFB-Team im März harter Kritik ausgesetzt. Das war auch in der Stunde des Triumphs nicht bei jedem vergessen.