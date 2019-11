SPÖ Burgenland: 99 Prozent für Doskozil

Die SPÖ Burgenland hat sich am Samstag beim Landesparteitag in Raiding auf die Landtagswahl am 26. Jänner eingeschworen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, dessen Auftritt von „Dosko“-Sprechchören und Standing Ovations begleitet war, wurde mit einem Votum von 99 Prozent zum Spitzenkandidaten gekürt.