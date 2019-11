14:0! U19-Team siegt in EM-Quali mit Schützenfest

Mit einem Kantersieg ist Österreichs Fußball-Unter19-Team am Donnerstag in Straßwalchen in die EM-Qualifikation gestartet. Die ÖFB-Auswahl feierte gegen Gibraltar ein 14:0-(6:0)-Schützenfest. Im zweiten Match der Gruppe 10 kam die Schweiz zu einem 2:1-(0:1)-Erfolg über Irland.