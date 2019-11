Nummer eins im Westen! Lakers-Express unaufhaltbar

Die Los Angeles Lakers haben die Niederlage gegen NBA-Champion Toronto Raptors offenbar gut weggesteckt. Am Dienstag (Ortszeit) setzten sich die „Purple and Gold“ bei den bisher überraschend starken Phoenix Suns 123:115 durch. Für die Lakers, die von Anthony Davis mit 24 Punkten und 12 Rebounds angeführt wurden, war es der bereits achte Sieg in der laufenden Saison. Das ist der Topwert in der nordamerikanischen Basketball-Liga, den sich das Team aus Kalifornien allerdings mit den Utah Jazz und den Boston Celtics teilt.