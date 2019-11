Salzburgs CL-Gegner Genk wirft Trainer raus

Genk liegt in der Gruppe E der „Königsklasse“ nach vier Spielen mit einem Punkt am Tabellenende. Salzburg ist mit vier Zählern Dritter und bekommt es am 27. November (21 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) in Genk mit den Belgiern zu tun. Das erste direkte Duell ging mit einem 6:2 in Wals-Siezenheim deutlich an die „Bullen“. In der belgischen Liga rutschte Titelverteidiger Genk zuletzt auf Rang neun ab, bereits 13 Punkte fehlen nach 15 Runden auf Leader Brügge.