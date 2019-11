Austrias Ebner: „Letztlich war es ein schöner Tag“

Den Ebner nicht zuletzt dank seines (2:0-)Premieren-Tores für die Austria verantwortete. „Der Treffer war überfällig“, lachte er nach seinem 31. Spiel (samt Cup) in Violett. Wo es Rückschläge gab. Letzte Saison wegen Leistenproblemen nur zwei Einsätze im Frühjahr, in dieser bremste ihn eine Gehirnerschütterung samt Cut beim 1:4 in Salzburg, kam er seit September bestenfalls von der Bank. Bis zur Mattersburg-Partie. In der wunderte, „dass wir nach einer Stunde den Druck nicht mehr aufbauen konnten. Bei 2:0 dürfen wir uns nicht so reindrängen lassen. Aber wir gewannen, das zählt.“