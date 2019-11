Stefanos Tsitsipas sorgt mit Sieg für Überraschung

„Ich habe dieses Event im Fernsehen gesehen, als es zum ersten Mal in London ausgetragen wurde. Es war ein Traum, irgendwann hier zu spielen“, freute sich der junge Grieche, dem im sechsten Aufeinandertreffen mit Medwedew der Knopf aufgegangen ist. Immerhin ist der Russe dieses Jahr vierfacher Turniersieger und fünffacher Finalist. „Das ist einer der bisher wichtigsten Siege in meiner Karriere. Ich habe mich selbst sehr gepusht, an mich geglaubt und gekämpft. Das ist so eine Erleichterung“, sagte Tsitsipas. Auch er sprach die 0:5-Bilanz gegen Medwedew vor dem London-Event an.