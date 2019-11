Amazon will, dass Alexa Teil unseres Lebens wird

Dabei soll Alexa mitnichten nur daheim assistieren. Vielmehr soll der Assistent den Nutzer in Zukunft auf Schritt und Tritt begleiten - etwa im Ohr in Form der jüngst vorgestellten In-Ears Echo Buds, als smarter Ring Echo Loop, oder auch im Auto. Wer die Amazon-Stöpsel im Ohr hat, könnte beim Supermarkt-Besuch - in den USA hat Amazon längst eigene Shops am Start - Alexa fragen, in welchem Regal er sein Wunsch-Lebensmittel findet. Und Alexa könnte ihm Antwort geben, so die Vision bei Amazon.