Glasners Wolfsburger endgültig tief in der Krise!

Trainer Oliver Glasner ist mit dem VfL Wolfsburg in die Krise gerutscht! Die Wolfsburger mussten sich am Sonntag in der Deutschen Bundesliga gegen Bayer Leverkusen mit 0:2 geschlagen geben und fielen nach der vierten Pflichtspiel-Niederlage hintereinander auf Rang zehn zurück. Der gute Saisonstart mit den ersten neun Liga-Spielen ohne Niederlage ist in der VW-Stadt längst vergessen.