David Hasselhoff ist Top-Suchbegriff zum Mauerfall

Auf der Silvesterparty kurz nach der Wende hatten Hunderttausende in Ost und West zu Hasselhoffs Song „Looking For Freedom“ gefeiert. Das Lied wurde zu einer Art Mauerfall-Hymne. „Ich bin geehrt, Teil der ostdeutschen Geschichte zu sein, weil die Menschen ‘I‘ve been looking for freedom‘ gesungen haben. Und sie wussten genau, wovon sie reden. Sie haben die Freiheit gesucht“, sagte der US-Amerikaner.