Hammer! Jagt nun auch FC Bayern Salzburgs „Juwel“?

Viel wird spekuliert. „Es wird in den letzten Wochen so viel Blödsinn geschrieben“, sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund zuletzt. Ob das angebliche Bayern-Interesse auch Blödsinn ist? Eines steht jedenfalls fest: Das Interesse am Super-Angreifer ist enorm! Der Plan der Bullen sieht vor, dass der Norweger zumindest bis zum Sommer bleibt. In der Mozartstadt hat Haaland noch einen Vertrag bis Sommer 2023.