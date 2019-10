Fußballmärchen! Vom Bootsflüchtling zum Roma-Profi

Ebrima Darboe kam als Bootsflüchtling nach Italien. Nun steht der 18-Jährige aus dem westafrikanischen Kleinstaat Gambia vor seinem Debüt in der Serie A. Beim 2:1-Heimsieg der AS Roma gegen AC Milan am Sonntag zählte Darboe erstmals zum Kader der Römer. Mehrere Zeitungen, darunter die römische „La Repubblica“, berichteten am Dienstag über den jungen Migranten.