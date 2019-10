Wie wurde Baghdadis Tod so schnell bestätigt?

Zweifel an Einsatz, Angst vor Racheaktionen

Während etwa der türkische Präsident Recep Tayip Erdogan angesichts des Todes von Baghdadi von einem „Wendepunkt im gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus“ sprach und andere Länder wie Frankreich oder die Philippinen ihre Angst vor Racheaktionen durch IS-Verbündete deutlich machten, äußerten die Russen zunächst Zweifel an der US-Operation. Es gebe keine überzeugenden Informationen, dass die USA in der von ihnen nicht kontrollierten Zone in Syrien solch eine Operation durchgezogen hätten, hieß es in einer Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums.