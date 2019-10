Einsatz gegen IS läuft nach Baghdadis Tod weiter

Nach dem Tod von IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi läuft der Einsatz in Syrien gegen hochrangige Vertreter der Terrormiliz Islamischer Staat weiter. Der Kommandant der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Mazloum Abdi, sprach auf Twitter von „andauernden Operationen, um IS-Anführer zu jagen“. Kurdische Milize in Nordsyrien rechnen zudem mit Vergeltungsangriffen von Baghdadis Anhängern. „Schläferzellen werden den Tod Baghdadis rächen“, so Abdi. Auch auf den Philippinen fürchte man sich vor Vergeltungsakten. Streitkräfte waren am Montag in Alarmbereitschaft.