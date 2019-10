„Darksiders Genesis“ kommt am 5. Dezember für PC

THQ Nordic hat einen neuen Rendertrailer zum kommenden Action-Rollenspiel „Darksiders Genesis“ veröffentlicht, in dem die Entwickler auch gleich das Veröffentlichungsdatum für den „Diablo“-Rivalen verraten. Am PC darf man sich demnach schon ab 5. Dezember in den Kampf stürzen, für die Konsolen erscheint „Darksiders Genesis“ am 14. Februar 2020.