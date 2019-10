Becherwerfer lässt’s sich in der Therme gut gehen

Fall wird geprüft

„Wir können nicht alle Aktivitäten auf Social Media verfolgen. Die Optik ist aber keine gute, wir werden das prüfen“, beteuert JA-Mediensprecher Manfred Ulrich. Zum Zeitpunkt, an dem die Fotos angefertigt worden seien, hätte sich der Becherwerfer aber auf Aus- und nicht Freigang befunden, und „da kann er machen, was er will. Auch Alkohol trinken und in die Therme fahren“, so Ulrich.