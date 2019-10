Rücktritt? Das sagt Hasenhüttl nach Rekord-Debakel

Was er der Mannschaft gesagt habe, wollte der Steirer nicht öffentlich machen. „Das bleibt in der Kabine.“ Kapitän Pierre-Emile Höjbjerg entschuldigte sich in einem Video auf der Klub-Website bei den Fans. „Ich kann als Kapitän nur meinen Kopf hinhalten für das Team und sagen, dass wir weiterkämpfen müssen“, erklärte der dänische Nationalspieler. Stürmer Nathan Redmond meinte, der Abend habe „Stoff für Albträume“ geliefert.