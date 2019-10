Arbeiter von Ast getroffen

Der Ungar und ein Landsmann hatten bereits seit einigen Tagen Schlägerungsarbeiten in dem Wald in der Nähe von St. Martin an der Raab durchgeführt. Zu dem Unfall kam es Mittwochnachmittag beim Fällen einer Buche. Ein Ast brach ab und stürzte aus einer Höhe von zwölf Metern auf den darunter befindlichen Arbeiter. Der 37-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und wurde mit voller Wucht im Beckenbereich getroffen. Sein geschockter Arbeitskollege verständigte auf der Stelle die Rettungskräfte.