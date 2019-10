Beatrice Egli schockt Fans mit neuem Look

Völlig verändert schaut Beatrice Egli auf neuen Fotos aus, die sie jetzt auf Instagram veröffentlichte. Dunkle Haare, Lederoutfit, Piercings und ein großes Tattoo am Arm: So posierte die Schlager-Beauty jetzt für die Kamera. Aber was hat es mit dem neuen, sehr düsterem Look auf sich, fragten sich die Fans?