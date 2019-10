Wird Rangnick der Kovac-Nachfolger bei den Bayern?

Der FC Bayern München konnte in der deutschen Bundesliga zuletzt nur 2:2 gegen Augsburg spielen. Auch beim 3:2-Erfolg am Dienstag in der Champions League gegen Olympiakos Piräus war die spielerische Leistung ernüchternd. Deshalb werden die Stimmen immer laut, die eine Ablöse von Trainer Niko Kovac fordern.