Brisante Daten: „Fußball ist fast kein Sport mehr“

„Fußball ist heute ja fast kein Sport mehr, sondern ein riesiges Business. Jeder will daran verdienen.“ Andi Herzog geht in dieser krone.tv-Reportage (siehe Video oben) weit. Aber wie viel Wissenschaft verträgt der Fußball? Was werden welche Daten von Spielern erhoben? Und was passiert mit den Daten, und wer kann sie überhaupt auswerten? All diesen Fragen geht dieser Beitrag nach. krone.tv war zu Gast bei den Leistungstests der Wiener Austria, traf „QUS“-Rolemodel Marko Stankovic, bekam Einblicke in die Video-Analysen des SK Rapid und sprach mit Willi Ruttensteiner, Andi Herzog und Peter Schöttel.