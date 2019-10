Saudi-Kronprinz will sich ManUnited krallen!

Paukenschlag in der englischen Premier League: Rekordmeister Manchester United könnte schon in Bälde einen neuen Eigentümer haben - nämlich den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman! In finanzieller Hinsicht wäre ein Engagement des 34-Jährigen, der wohl irgendwann in den kommenden Jahren seinem Vater, König Salman, auf dem Thron von Saudi Arabien nachfolgen wird, zweifellos ein Gewinn für die „Red Devils“, doch der Ruf von „MbS“ ist nicht gerade der Allerbeste …