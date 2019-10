Alle Maschinen stehen still

Als Krisenmanager wurde der Ukrainer Anatoliy Boikiv geholt. Er soll das Unternehmen wirtschaftlich wieder erfolgreich machen. Er sieht die Situation noch relativ gelassen. „Die Lage ist nicht einfach, aber aufhören will ich nicht. Derzeit führen wir viele Gespräche auch mit Spar und potenziellen Kunden in Kroatien und Slowenien“, so der Geschäftsführer. Er habe den Konzern mit einer Vergangenheit übernommen und müsse nun umstrukturieren.