Moped gegen Pkw in Ebbs: Zwei Mädchen verletzt

Gegen 13.20 Uhr lenkte ein 29-jähriger Österreicher seinen Pkw von der B175 kommend über die Gemeindestraße Weidach in Richtung Niederndorf. Zur selben Zeit lenkte eine 15-jährige österreichische Staatsangehörige ihr Moped von Niederndorf kommend in Richtung Weidach. Am Sozius führte sie eine 12-jährige Österreicherin mit. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision, bei der die 15- und die 12-Jährige auf die Motorhaube bzw. die Windschutzscheibe des PKW geschleudert wurden.