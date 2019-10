So feiert Deutschland unseren „Chuck Norris“

„Ich war in der Länderspielpause in Salzburg, habe mich da behandeln lassen. Es hat alles super funktioniert, deshalb klappte es mit der schnellen Rückkehr auf den Platz“, so Lainer nach dem Match. Für seinen Einsatzwillen und die Bereitschaft, bis an die Grenze und darüber hinaus zu gehen, wurde der Salzburger unter anderem von Weltmeister und Sky-Experte Lothar Matthäus gelobt. Lainer, der von Trainer Marco Rose bereits vor dem Saisonstart als „Urgewalt“ angepriesen wurde, sei „ein richtiges Mentalitätsmonster“, der „90 Minuten alles gibt“. Auch im Netz überschlugen sich die User mit Lob und Anerkennung ...