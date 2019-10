Schwer verletzt! Bayern-Star droht lange Pause

Bayern-Trainer Niko Kovac äußerte sich nach dem Spiel zur Verletzung: „Das, was ich jetzt schon gehört habe, ist, dass das Kreuzband beschädigt ist. Jetzt müssen wir schauen, inwieweit noch andere Bereiche im Knie in Mitleidenschaft gezogen wurden.“ Kovac hatte den 24-Jährigen in Augsburg früh ausgewechselt und durch ÖFB-Legionär David Alaba ersetzt.