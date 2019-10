Thiem in Wien: „Alles wie perfekt für mich!“

Morgen beginnt beim Indoor-Klassiker der „500er-Serie“ die Quali, am Montag der Hauptbewerb. Dominic bestreitet sein erstes Spiel definitiv am Dienstag - ein Massenansturm ist garantiert. „Ich hab heuer bei meinem Heimsieg in Kitzbühel eine unfassbare Euphorie erleben dürfen“, erzählt der 26-Jährige, „so eine Stimmung ist auch in Wien möglich. Ich hoffe, dass die Halle ausverkauft ist. Die Leute sollen ein Fest feiern!“